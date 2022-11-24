«Слезы покатились градом. Это такие эмоции, которые я в жизни не переживала»: Жена командира «Волыны» рассказала о долгожданной встрече с мужем

Супруга командира 36-й бригады морской пехоты Сергея Волынского Руслана рассказала, о том как прошла встреча с мужем после героической обороны Мариуполя и российского плена. А также про условия проживания командиров, которые в целях безопасности временно находятся в Турции.

Об девушка рассказала в интервью «Голос Америки».

По словам Русланы, командиры до последнего не знали, что покинув Еленовку их скоро обменяют.

- Когда их начали вывозить, на них надели шапки, замотали их глаза скотчем поверх шапок и все. Перевозили кого-то почти двое суток, кого-то немного меньше. Они, как командиры были уверенны, что если их обменяли, то все их подчинённые, их побратимы, уже также обменяны.

21 сентября Руслана впервые после последнего звонка с Мариуполя услышала голос мужа. В телефонном разговоре, Волынский сказал, что его обменяли. Через две недели Руслана с маленьким сыном Александром и сестрой Татьяной вместе с другими родственниками командиров прибыли в Турцию, где встретились с родными.

- Мы приехали туда рано утром. Нас привезли и сказали: «Вот тут вы будете ждать встречу». Когда эта встреча - неизвестно. Мы сидели в этом зале и услышали, что кто-то из журналистов громко сказал: «Они идут». И все, когда это сказали просто слезы покатились градом. Руки и до этого дрожали, но это такие эмоции, которые я в жизни не переживала.

По словам Русланы, семьи очень переживали и перед встречей между собой договорились, как будут бежать к родными, чтобы друг друга случайно не сбить с ног.

- И потом они зашли и мы их увидели. Первым подбежал сын, обнял его. Потом уже я. Он (сын Александр, - ПН) последний раз видел папу в феврале и это было самое большое время за всю его жизнь, когда он не видел папу.

Руслана отметила, что после плена, Сергей сильно похудел и также многое читалось во взгляде Волынского.

- В глазах читалась и грусть, и по глазах видно, сколько человек прошел. С нами общалась психолог, которая сказала, что при первой встрече ничего не спрашивать, никаких подробностей. Если мужчины захотят - они сами начнут что-то рассказывать.

После встречи воссоединившиеся семьи отвезли в город, где сейчас живут командиры. С целью безопасности средства связи и фотоаппараты родственников попросили оставить в отеле, а все «нерешенные задачи» решить до приезда так как возможности сделать это по приезду не будет.

- Сначала мы просто разговаривали. Конечно, они не знали ситуацию, которая происходит в Украине, поэтому мы сначала рассказали, что у нас произошло за этот период времени, как наши родные, близкие и друзья.

Семьи провели вместе две недели. Актуальные новости узнавали с телевизора, по которому транслировали украинские каналы. Командиры попросили привезти им книги. Руслана привезла супругу около 10 книг. Сергей Волынский, в свою очередь, подготовил письма своим побратимам, которые находятся в Украине.

- Он сам написал письма своим друзьям. И я, уже по приезду, передала все, что он просил.

Сейчас освобожденные с российского плена командиры выходят на связь с родными раз в неделю. Руслана сказала, что уже все ожидают следующей встречи, которая, как надеется, будет в этом году.