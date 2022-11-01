Европарламент предлагает не признавать российские паспорта, выданные на оккупированных территориях

Европейский парламент одобрил решение не принимать паспорта и другие проездные документы, выданные РФ в незаконно оккупированных ею регионах Украины и Грузии.

Соответствующее решение было проголосовано в рамках пленарного заседания Европейского парламента, пишет Интерфакс-Украина.

"Парламент утвердил соглашение с Советом о непринятии проездных документов, выданных россией в оккупированных областях Украины и так называемых отколовшихся от Грузии территориях для выдачи виз или пересечения внешних границ ЕС", - сообщили в Европарламенте.

Согласно предложению, Комиссия должна проконсультироваться со странами-членами ЕС и составить список российских проездных документов, в частности, паспортов, которые не должны приниматься. Однако те, кто спасается от развязанной россией войны против Украины, по-прежнему смогут въехать в ЕС по гуманитарным соображениям.