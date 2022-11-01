В Херсонской области оккупанты массово грабят гражданское население

Многочисленные факты ограбления оккупантами местного населения фиксируют на временно оккупированной территории Херсонской области.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, пишет Интерфакс-Украина.

– На временно оккупированной территории Херсонской области отмечают многочисленные факты ограбления оккупантами местного населения с целью завладения гражданской одеждой и продуктами для подготовки к дезертирству, – сказала Маляр.

Она обратила внимание на то, что среди личного состава российских подразделений, находящихся на временно оккупированной территории Херсонщины, растут панические настроения, вызванные угрозой привлечения их к боевым действиям на донецком и луганском направлениях, где оккупанты ежедневно понесут огромные потери в живой силе.

– Личный состав указанных подразделений относится с недоверием к командному составу российских оккупационных войск и считает, что на херсонском направлении есть шанс сдаться в плен и сохранить жизнь в случае дальнейших контрнаступательных действий Сил обороны Украины на левом берегу Днепра, – отметила Маляр.

По ее словам, после отвода войск с оккупированных территорий Херсонской области на правом берегу реки Днепр враг готовится к обороне вдоль всей линии столкновения.