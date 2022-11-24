Группа Ермака-Макфола разработала противодействие российскому уклонению от санкций

Международная рабочая группа по санкциям против России, которую возглавляют руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и посол Майкл Макфол, разработала меры по противодействию избежанию санкций.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В документе "Меры по повышению эффективности санкций" отмечается, что "катастрофическое влияние санкций на российскую экономику было смягчено высокими ценами на нефть и газ, а также исключениями и пробелами, позволяющими их обойти".

В нем предложен более системный подход к установлению границ для управления и регулирования экономических отношений с Россией - подход "Холодная война 2.0". Это может предусматривать внедрение специального торгового режима с РФ с целью минимизации торговли и блокирования доступа к западным технологиям, рынкам и финансам для перехода к мирной внешней политике.

- Это очередной коллективный продукт рабочей группы, обладающий реальным прикладным эффектом: все конкретные компании, схемы обхода санкций, выводы, указанные в документе, уже отрабатывают наши партнеры. Мы настаиваем на усилении санкционного давления и на внедрении максимально системного ограничительного подхода к режиму взаимодействия со страной-террористом, – отметил Ермак.

Анализ вооружения русской армии в Украине показывает широкое использование технологических компонентов производства США, Нидерландов, Германии, Швейцарии, Японии, Китая и Тайваня. Частичным решением предлагается наложение санкций на конкретные российские компании и даже на компании, производящие компоненты.

В финансовой сфере, как отмечают авторы документа, используются посредники для сокрытия конечных бенефициаров средств. К примеру, российский олигарх Андрей Мельниченко передал своей жене право собственности на швейцарскую компанию EuroChem за день до введения против него санкций ЕС. Алишер Усманов избежал санкций, передав огромные активы одной из своих сестер Саодат Нарзиевой, акушерке из Ташкента.

Утверждается также, что Россия создает теневой флот танкеров во избежание текущих и будущих санкций.

"Танкерный флот компании "Волжское пароходство", принадлежащий российскому олигарху Владимиру Лисину, попавшему до сих пор только под санкции Австралии, используется для транспортировки нефти или нефтепродуктов из российских портов в пункт перевалки в 20 морских милях от них", - говорится в тексте.

В документе призывают западные экономики утвердить более последовательные и комплексные санкции, особенно в отношении военных предприятий, а также улучшить формулировку санкций, чтобы устранить лазейки, разрешающие такую торговлю.

Санкции, применяемые к конечному собственнику и контролеру активов, также должны применяться к любому номинальному лицу, получившему официальное право собственности на активы в рамках стратегии уклонения от санкций.

Группа предлагает санкционной коалиции составить список нарушителей (черный список) транспортировщиков нефти, трейдеров, финансистов, страховщиков и поставщиков технических транспортных услуг, которые помогали России избежать нефтяного эмбарго.