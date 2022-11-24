В Польше канадские военные начали обучение украинских саперов

В четверг, 24 ноября около 40 канадских военных приступили к обучению украинских саперов на территории Польши.

Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд в своем Twitter.

По словам канадского министра, это первый курс для украинских саперов под руководством Канады в Польше.

«Обучение сосредоточено на обнаружении, идентификации и обезвреживании взрывчатых веществ и их использовании для сноса», — написала она.

Напомним, что ранее Германия начала обучение украинских военнослужащих в рамках новой миссии Евросоюза.