Все выплаты украинским воинам поступают вовремя и в полном объеме, - Минобороны

Минобороны уже профинансировало на сто процентов денежное довольствие в части Сил обороны Украины.

Об этом сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Укринформ.

Она напомнила, что выплатят: ежемесячное денежное довольствие (должностной оклад, выплаты за звание, выслугу лет и т.п.), дополнительную выплату за службу во время военного положения (30 тыс. грн в месяц) и дополнительную выплату за непосредственное участие в боевых действиях (100 тыс. грн в месяц).

По ее словам, все выплаты украинским воинам поступают вовремя и в полном объеме. В ноябре произвели выплаты за октябрь. Сейчас, если есть отдельные индивидуальные обращения, Минобороны очень быстро их обработает. Так же постепенно производятся выплаты семьям наших погибших героев.