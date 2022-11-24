В Николаеве во время блекаута родился мальчик

Во время блэкаута в Николаеве родился мальчик.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Все городские больницы работали в штатном режиме. Все заведения снабжены генераторами, поэтому врачи могли оказывать медицинскую помощь пациентам.

"Так, наша Больница скорой медицинской помощи приняла 25 пациентов и выполнила 7 ургентных оперативных вмешательств (2 из них - нейрохирургические). В Детской больнице №2 находится один ребенок 2,9 г., подключенный к аппарату ИВЛ. Генератор сработал вовремя, ребенок под наблюдением".

"А в роддоме №2 родился мальчик. Роды прошли успешно. Поздравляю семью с пополнением!" – написал Сенкевич.