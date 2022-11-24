В рф фсб убила двоих страйкболистов и выдала их за «украинских диверсантов»

Убитые фсб «украинские диверсанты» оказались страйкболистами из Воронежа — любителями ролевых игр по компьютерной игре S.T.A.L.K.E.R.
Об этом сообщают The Moscow Times и Insider.
Видео фсб о «ликвидации диверсантов» 23 ноября распространили российские федеральные СМИ, спецслужбы утверждают, что они якобы готовились атаковать объекты энергетики в приграничном Воронеже.
Журналисты нашли профили убитых в соцсетях, а источники в страйкбольном сообществе Воронежа подтвердили их личности. Одного из убитых звали Владимир Котовский. Имя другого неизвестно, он носил псевдоним Сталкер Фосген. Издание отмечает, что одежда на фотографиях человека с ником Сталкер Фосген соответствует одежде на убитом с видео фсб. Один из источников показал журналистам объявление в соцсетях, размещенное Сталкером Фосгеном, о продаже страйкбольной винтовки. Помещение на фото в объявлении совпадает с интерьером комнаты на кадрах видео фсб.
На видео фсб с осмотром помещений предполагаемых диверсантов видна тетрадь с надписью «учет личного состава группировки „Свобода“» и знамя с эмблемой в виде головы зеленого волка в профиль и надписью «Воля». Эта эмблема принадлежит группировке «Свобода» из украинской компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R, пояснили собеседники издания из числа фанатов игры.
В программе «Вести» на телеканале «Россия-1» убитых называли украинскими террористами, а знамя «Свободы» из компьютерной игры замазали и заявили, что это символ украинской партии «Воля», основанной «гражданским сектором Евромайдана».
По словам одного из источников The Moscow Times, убитые были «странными персонажами»:
«Фосген был анархистом, бунтарем и поддерживал Украину. Много раз был забанен на играх из-за нарушений правил. Котовский — обычный технарь, работяга со своими планами на жизнь. Был сторонником Навального», — рассказал он.