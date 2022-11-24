Две трети украинцев не намерены уезжать из дома из-за блекаута, - опрос

65% украинцев в случае отключения электроэнергии в холодное время года будут оставаться на своем месте проживания.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Gradus Research, передает Укринформ.

Еще 14% респондентов, согласно опросу, намерены ехать в другие области Украины или за границу, а еще 20% не определились.

Таким образом, как отмечают социологи, суммарно 34% респондентов могут составлять потенциальную следующую миграционную волну, которая осядет в западных областях Украины и за границей.

Что касается ситуации с отоплением, то большинство (55%) опрошенных при обогреве их домов зависят исключительно от центрального отопления, тогда как исключительно от автономного – 33%, а 5% имеют возможность одновременно пользоваться и тем, и другим. Среди тех, кто имеет только центральное отопление, около половины (48%) опрошенных декларируют отсутствие альтернативных способов обогрева собственного жилья, тогда как имеющие альтернативный способ говорят, что это преимущественно электрические обогреватели (48%).

При этом график отключений электроэнергии является наиболее востребованной практической информацией, которой не хватает 42% опрошенных.

В опросе приняли участие 2 тысяч человек из городов с количеством жителей более 50 тысяч, в возрасте 18-60 лет.