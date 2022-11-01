«Укравтодор» расчищает дороги на освобожденной территории Николаевщины

Сотрудники «Укравтодора» расчищают государственные дороги на освобожденной от российских оккупантов территориях Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечают, что все украинские государственные службы, сервисы, банки, почтовые операторы стараются как можно скорее возобновить свою работу, так как от этого напрямую зависит благосостояние граждан, живущих там. Чтобы прдукты, лекартва и пенсии смогли доходит до украинцев дорожники восстанавливают транспортное сообщение с освобожденными территориями.

«Часть Николаевской области была деоккупирована в ноябре. После того, как саперы прочесали дороги, подрядные организации Укравтодора начали убирать их от следов боевых действий и строить временные переправы. Из-за войны в области разрушены 6 искусственных сооружений, на 3 временных переправах уже открыто движение. Сейчас строим еще одну», - сказано в сообещнии.

В пресс-службе уточнили, что с 11 ноября в Николаевской области расчистили от мусора, уничтоженной техники, обломков боеприпасов и инфраструктуры более 150 километров дорог, 6 из которых – за прошедшие сутки.

«Работаем медленно и осторожно, ведь параллельно идет разминирование освобожденных земель», - подчеркнули в сообщении.

Напомним, что ранее Ким рассказал о приоритетных вопросах, которые сейчас решаются на деоккупированных территориях Николаевщины и Херсонщины.