Борис Джонсон стал Почетным гражданином Киева

В четверг, 24 ноября, Киевский городской совет одобрил решение о присвоении бывшему премер-министру Великобритании Борису Джонсону звания Почетного гражданина украиснкой столицы.

Об этом сообщил мер города Виталий Кличко.

«Борис неоднократно посещал украинскую столицу – и в мирное, и в самое драматическое время нашей борьбы против российского агрессора. Джонсон делал и, я убежден, в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы Великобритания и мировые лидеры оказывали необходимую помощь Украине», - сказано в сообщении.

Кличко также поблагодарил британского политика и добавил, что будет ждать Джонсона в Киеве для того, чтобы вручить награду.

Ранее сообщалось, что Джонсон возглавит группу дружбы с Украиной британских консерваторов.