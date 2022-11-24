Исполком Одессы поддержал снос памятника Екатерине II и Александру Суворову

В четверг, 24 ноября, исполком Одессы поддержал демонтаж и перенос памятника «Основателям Одессы», центральной фигурой которого является статуя императрице Екатерине II, а также русскому полководцу Александру Суворову.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«На заседании исполнительного комитета Одесского городского совета членами исполкома поддержан проект решения о демонтаже и переносе памятника «Основателям Одессы», – говорится в сообщении.

Издание «Суспільне Одеса» отмечает, что решение приняли единогласно. Кроме того, проголосовали и за демонтаж памятника русскому полководцу Александру Суворову расположенному на Южной дороге.

По словам вице-мэр Одессы Олега Брындака, вопрос о сносе памятника Екатерине II будет окончательно решен 30 ноября на сессии горсовета. Известно, что на месте российской императрицы могут восстановить фонтан.

Напомним, ранее памятник разрисовали, сравнив императрицу с путиным. Также одесситы устраивали митинг у памятника Екатерине II с требованием снести его. Однако депутаты Одесского горсовета не поддержали снос памятника Екатерине II – мэр Труханов не голосовал. До этого он заявлял, что выступает против сноса памятника Екатерине II. Позже в Одессе на памятник Екатерине II надели колпак палача и прикрепили к статуе удавку.