Еще четыре страны признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа

Правительство Ирландии, Румынии, парламент Молдовы и Белорусская оппозиция признали Голодомор 1932-1933 годов в Украине геноцидом украинского народа.

Об этом сообщают посольство Украины в Ирландии, Agepress, Telegram-канал Кабинета Белорусской оппозиции и «ЕП».

За соответствующий документ проголосовали 54 депутаты парламента Молдовы - ни одного голоса против не было.

«Парламент Республики Молдова в духе солидарности с украинским народом и во имя справедливости заявляет, что большевистский тоталитарный режим бывшего СССР в результате применения политики Голодомора несет ответственность за акт умышленного геноцида против украинского народа», - говорится в декларации.

Парламент также обратился с призывом ко всем парламентам мира, международным учреждениям проявить полную солидарность с Украиной и дать правильную оценку преступным действиям, совершенным в 1932-1933 гг.

«Память Голодомора и приверженность общечеловеческим ценностям обязывает нас к солидарности с украинским народом для прекращения политики геноцида украинского народа в XXI веке и спасения мира и свободы на европейском континенте», - говорится в документе.

В свою очередь, украинское посольство в Ирландии в своем Twitter назвали страну другом, который «не боится назвать вещи своими именами».

«Поистине историческое решение Шенад Эрен о признании Голодомора 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа. Ирландия принадлежит к числу наших ближайших друзей, которые не боятся называть вещи своими именами», - говорится в сообщении украинского посольства в Ирландии в Twitter.

1/2 A truly historic decision by the Seanad Éireann to recognise #Holodomor of 1932-33 in Ukraine as a genocide of the Ukrainian people. Ireland is among our closest friends that is not afraid to call a spade a spade. #StandWithUkraine pic.twitter.com/9GCc5dAIdV — UKR Embassy to Ireland (@UKRinIRL) November 24, 2022

Вместе с тем, сенаторы и депутаты Румынии проголосовали 248 голосами «за» и одним «воздержался» за Декларацию парламента об осуждении умышленного голода 1932-1933 годов в Украине.

По словам депутат от правящей Национальной либеральной партии Александра Мурара, Румыния через историческое решение присоединяется к демократическим странам мира, которые признают и берут на себя не только память голода 1932-1933 годов, но и «признание геноцида, систематических действий, прямых, циничных, преступных действий Советского Союза и его руководителей по физическому уничтожению украинской нации».

Геноцид украинского народа также признала и Белорусская оппозиция.

«Мы постановляем признать преступную политику коммунистического государства против народа Украины, которая привела к искусственному голоду в 1932-1933 годах, актом геноцида украинского народа и преступлением против человечества. Мы также осуждаем эти и другие преступления, совершенные коммунистическим правительством против национальных республик Советского Союза в межвоенный период», - сказано в документе.

Известно, что до этого голодомор официально признали геноцидом 17 государств, а именно США, Канада, Австралия, Мексика, Колумбия, Эквадор, Перу, Парагвай, Португалия, Польша, Эстония, Литва, Латвия, Венгрия, Грузия, Ватикан и Чехия.