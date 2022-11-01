В Украине потребление электричества обеспечено на 50% от необходимого

По состоянию на 19.00 производители электроэнергии обеспечили около 50% потребностей потребления в стране. Уже работает значительная часть теплоэлектростанций и гидроэлектростанций, постепенно набирают мощность все атомные станции, за исключением оккупированной Запорожской АЭС.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

«Напомним, что атомные электростанции обеспечивали половину производства электроэнергии страны. Но АЭС после вынужденной остановки возвращаются в рабочий режим медленно – это технологическая необходимость», – говорится в сообщении.

В компании добавили, что в первую очередь энергопитание подаётся на объекты критической инфраструктуры: газораспределительные сети, водоканалы, очистные сооружения, больницы. Идет постепенное заживление бытовых потребителей.