СМИ описали три варианта блэкаута в случае новых ударов рф

Если враг продолжит атаковать нашу критическую инфраструктуру, то могут быть три варианта последствий для энергосистемы Украины.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на имеющийся в распоряжении правительства отчет.

Блэкаут на территории левобережья Украины

Такой вариант произойдет, если оккупанты сконцентрируют свои удары по транзитным подстанциям, которые передают электричество с запада Украины на восток, и электростанциях на левом берегу Днепра.

Это приведет к тому, что Черниговская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская области и подконтрольные Украине территории Харьковской, Донецкой и Луганской областей останутся без электроэнергии на 12-24 часа. Также частично свет исчезнет в Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях, включая левый берег Киева.

Для возвращения электричества специалисты будут постепенно запускать электростанции – сначала малые ТЭЦ и ГЭС, которые запитают большие теплоэлектростанции. Также автономно заживят компрессорные станции газотранспортной системы и местных облгазов.

В первую очередь электроэнергию получат предприятия тепло- и водоснабжения, водоотвода.

Блэкаут всей Украины на 12-24 часа

Такой сценарий предполагает, что рф может осуществить серию одновременных массированных атак на электростанции и подстанции по всей территории государства. В то же время, Украина останется подключенной к европейской энергетической сети.

Из-за этого вся подконтрольная территория Украины потеряет свет на 12-24 часа. Для восстановления электричества нашу энергосистему заживят от европейской. Через два часа должны заживиться АЭС. Сначала электроэнергия будет появляться в определенных регионах, а затем они объединятся в единую систему.

Блэкаут всей Украины до семи дней

Этот вариант наихудший и произойдет в том случае, если вражеские войска нанесут серию одновременных массированных ударов по открытым распределительным устройствам АЭС и подстанциям, соединяющим энергосистемы Украины и Европы.

Тогда атомные станции могут сохранить работу на одном энергоблоке, имея 100-140 МВт на собственные нужды. Если же захватчики совершат атаки непосредственно близко к АЭС, существует высокая вероятность, что работа объектов будет остановлена. В течение двух часов не будет возможности их снова заживить.

В первую очередь, наши специалисты возобновят связь украинской и европейской энергетических систем. Параллельно начнут возвращать питание малых ГЭС и ТЭЦ.

Приоритетно полученное электричество будут направлять на нужды коммунальных служб и жителей. На возобновление работы АЭС может уйти до семи дней – только тогда свет сможет получить промышленность.