В Николаеве коммунальные автобусы будут ходить по старым и новым маршрутам

В Николаеве 25 ноября на дороги выйдут 22 городских автобуса, они будут работать в том числе на новых маршрутах.

Об этом сообщили в КП "Николаевпастранс".

Маршруты автобусов:

- Железнодорожный вокзал – 6-я Слободская (пр. Мира, пр. Центральный); - Ракетное урочище – Пушкинское кольцо (по обычному маршруту); - завод Океан – Терновка (по обычному маршруту с заездом в мкр. Северный); - Балабановка – Намыв (пр. Богоявленский, пр. Центральный, ул. Карпенко, ул. Крылова, ул. Курортная, ул. Озерная, ул. Лазурная); - Дубки – 6-я Слободская (ул. Космонавтов, Херсонское шоссе, пр. Центральный).

Курсировать автобусы будут с 6.00 до 18.30.