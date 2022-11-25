В Минобороны заявили, что закрыли текущие потребности в зимней одежде для военнслужащих

Министерство обороны уже передало Вооруженным силам Украины достаточное количество зимней формы для обеспечения всех потребностей.

Об этом во время брифинга представителей Сил обороны и безопасности Украины сказала заместитель министра обороны Анна Маляр, передает «Укринформ».

В частности, за неделю с 17 по 23 ноября Минобороны передало на нужды ВСУ 42 тысячи пар зимней обуви, а также почти 10 тысяч бронежилетов и около 9 тысяч шлемов.

Кроме того, как сообщила Маляр, на учет принято 63 тысячи единиц зимних курток. Также в ВСУ поступило: 32 тысячи зимних шапок, почти 40 тысяч курток костюма утеплителя ("флиска"), 190 тысяч комплектов нательного демисезонного и зимнего белья, более 24 тысяч комплектов полевых костюмов.

Что касается средств индивидуальной бронезащиты, то, по словам Маляр, сформирован и содержится стабильный резерв: 200 тысяч бронежилетов и более 100 тысяч шлемов.