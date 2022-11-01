В рамках обмена военнопленными еще семь николаевских морпехов вернулись из российского плена

Еще семь военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского вернулись из российского плена в результате очередного обмена военнопленными.

Об этом говорится в сообщении бригады.

«Рады приветствовать их на свободной земле независимой Украины. Все они – защитники несокрушимого Мариуполя, временно находящегося под российской оккупацией. Двое противостояли врагу на «Азовстали». Они выполнили приказ и не изменили присяге украинскому народу», - сообщили в 36-й ОБрМП.

В бригаде добавили, что каждый обмен – это радостное событие, «а когда два дня подряд, так тем более».

«Наши собратья, как и все вернувшиеся с российских застенков, имеют проблемы со здоровьем, поэтому прежде всего – это лечение и реабилитация. Разделяем радость вернувшихся семей ребят. Искренне благодарны Офису Президента Украины, Координационному штабу по обращению с военнопленными, Главному управлению разведки Министерства обороны Украины и всем причастным. Ваш труд сложный и очень важный. Спасти жизнь украинского защитника – самая высокая обязанность», - говорится в сообщении.

Также николаевские морпехи заверили, что ждут всех собратьев и посестер, которые остаются в русских застенках: «Уверены, что уже скоро будем вас всех встречать дома. Помним о каждом, за всех отомстим!».