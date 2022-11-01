Мэр Николаева Сенкевич: Воду начали подавать, коммунальный транспорт курсирует по городу

Иллюстративное фото По состоянию на 6:00 пятницы, 25 ноября, возобновлено электроснабжение насосных станций МКП «Николаевводоканал», специалисты предприятия постепенно подают в город воду.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

«На заполнение системы нужно время. Во избежание гидравлических ударов сначала спускают воздух с сети, а затем наполняют водой», - написал Сенкевич.

Также он сообщил, что на городские маршруты вышли 22 автобуса КП «Николаевпастранс».

Они работают по следующим маршрутам:

- Железнодорожный вокзал - 6-я слободская (просп. Мира, просп. Центральный) - Ракетное урочище - Пушкинское кольцо - завод Океан – Терновка (с заездом в мкрн Северный) - Балабановка - Намыв (просп. Богоявленский, просп. Центральный, ул. Карпенко, ул. Крылова, ул. Курортная, ул. Озерная, ул. Лазурная) - Дубки – 6-я Слободская (ул. Космонавтов, ул. Херсонское шоссе, пр. Центральный)

Кроме того, по городу курсируют 218 маршрутных такси.