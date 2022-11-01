«Прошли самый сложный этап»: В «Укрэнерго» рассказали, когда смогут аварийные графики отключений заменить на плановые

Энергосистема Украины снова соединена с энергосистемой Евросоюза. В течение 1-2 дней украинские АЭС выйдут на номинальную мощность, после чего аварийные графики отключений заменят плановыми.
Об этом рассказал глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона «Единые новости».
– Самый сложный этап после этой атаки наша энергосистема уже прошла. Все области заживлены, энергосистема снова соединена с энергосистемой Евросоюза. Все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории, работают. Через 1-2 дня они выйдут на свою нормальную плановую мощность, и мы ожидаем, что можно уже будет перевести наших потребителей вместо аварийных на плановые графики, – рассказал Кудрицкий.