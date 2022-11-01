«Прошли самый сложный этап»: В «Укрэнерго» рассказали, когда смогут аварийные графики отключений заменить на плановые

Южноукраинская АЭС Энергосистема Украины снова соединена с энергосистемой Евросоюза. В течение 1-2 дней украинские АЭС выйдут на номинальную мощность, после чего аварийные графики отключений заменят плановыми.

Об этом рассказал глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона «Единые новости».