«Николаевэлектротранс» возобновляет подвоз очищенной воды для жителей Николаева

КП «Николаевэлектротранс» возобновляет развоз очищенной воды для николаевцев.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Сегодня троллейбус с водой будет на локациях:

- проспект Центральный/улица Шоссейная (ориентировочно с 10:30);

- проспект Мира/остановка Строителей по ходу на Площадь Победы (ориентировочно с 13:30).

Трамвай с водой ожидается на локациях:

- Декабристов/Потемкинская (ориентировочно с 9:45)

- 6-я Слободская/Чкалова (ориентировочно с 12:00);

- Парк Народный сад: улица Потемкинская/1а Военная (ориентировочно с 15:00).