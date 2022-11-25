«Николаевэлектротранс» возобновляет подвоз очищенной воды для жителей Николаева

КП «Николаевэлектротранс» возобновляет развоз очищенной воды для николаевцев.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
Сегодня троллейбус с водой будет на локациях:
- проспект Центральный/улица Шоссейная (ориентировочно с 10:30);
- проспект Мира/остановка Строителей по ходу на Площадь Победы (ориентировочно с 13:30).
Трамвай с водой ожидается на локациях:
- Декабристов/Потемкинская (ориентировочно с 9:45)
- 6-я Слободская/Чкалова (ориентировочно с 12:00);
- Парк Народный сад: улица Потемкинская/1а Военная (ориентировочно с 15:00).
«С 26 ноября возвращаемся к привычному графику развоза воды, если не будет непредсказуемых обстоятельств. Троллейбусы и трамваи для перевозки пассажиров пока не работают. Энергетики работают 24/7 над стабилизацией энергосистемы, следите за информацией на официальных страницах Николаевского городского совета», - добавил Сенкевич.