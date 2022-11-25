В «Укрэнерго» сообщили, что атомные станции набирают мощность, однако дефицит электроэнергии в системе составляет 30%

По состоянию на 11:00 производители электроэнергии обеспечили более 70% потребностей потребления в стране. Первоначально питание на объекты критической инфраструктуры во всех областях: котельные, газораспределительные станции, водоканалы, очистные сооружения, в некоторых регионах работает общественный электротранспорт.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

Атомные станции набирают мощность. Обеспечено питание потребностей Запорожской атомной станции. Несмотря на полученные после ракетных обстрелов повреждения, работают тепло- и гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали, подключилась к работе часть «зеленой» генерации.

«Продолжаются работы по возобновлению питания бытовым потребителям. Темпы восстановления замедляют сложные погодные условия: из-за сильного ветра, дождя и минусовой температуры ночью к повреждениям, нанесенным российскими ракетами, добавляются обледенения и порывы проводов в распределительных сетях (облэнерго). Ремонтные бригады «Укрэнерго» вместе с коллегами по облэнерго работают круглосуточно, ликвидируя повреждения», - говорится в сообщении.

Однако дефицит электроэнергии в системе сохраняется. В настоящее время это 30% от общего объема потребления. В этой связи во всех областях Украины введены и плановые, и аварийные графики ограничения потребления.

«Просим украинцев помнить, если в доме нет света, значит именно в этот момент работают ремонтники. Выдержка и мужество – это то, что сегодня спасает и энергосистему и каждого из нас», - добавили в «Укрэнерго».

Как известно, энергосистема Украины снова соединена с энергосистемой Евросоюза В течение 1-2 дней украинские АЭС выйдут на номинальную мощность, после чего аварийные графики отключений заменят плановыми.