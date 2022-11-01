Ким призвал николаевцев сделать запасы воды и зарядить аккумуляторы на случай повторных российских атак: «Мы должны быть готовы к таким испытаниям и дальше»

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким порекомендовал жителям области сделать запасы воды и зарядить аккумуляторы на случай если российские оккупанты продолжат энергетический террор.

Об этом губернатор сказал в своем видеообращении.

Ким поблагодарил украинских электриков, сотрудников Укрэнерго и Облэнерго за быстрое восстановление аварий в результате вражеских обстрелов. По его словам, на данный момент почти вся территория Николаевской области с электроснабжением. Однако угроза повторны атак сохраняется.

- У врага будет возможность ещё раз атаковать нас, не знаю будут это делать или нет. Наверное, будет. Но для нас это опыт и мы должны использовать наши ошибки для того, чтобы их не было.

Ким призвал сделать неприкосновенные запасы и договорится с родными и о возможных местах встречи, если в области снова не будет мобильной связи.

- На базе ОСМД, знакомых пополните запасы воды, имейте при себе батарейки, газовые грелки. Понимаете, что может не быть связи, (договоритес, - ПН) где вы встречаетесь со знакомыми, родными и так далее. Нас не одолеть, но мы должны быть готовы к таким испытаниям и дальше. Зима только начинается.

Напомним, что ранее Виталий Ким призвал максимально экономить электричество.