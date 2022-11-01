Во время «зачистки» на освобожденной территории Николаевщины задержали 17 коллаборантов

На юге Украины бойцы Николаевского полка и Херсонского батальона Нацгвардии проводят «зачистки» в деоккупированных районах юга.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович на брифинге, передает Gazeta.ua.

В частности, на прошлой неделе они проработали пять населенных пунктов Николаевской области и организовали несение службы на блокпостах вокруг освобожденного Херсона.

- Во время вышеуказанных мероприятий нацгвардейцами задержаны 17 человек, которые, вероятно, сотрудничали с оккупационными властями, выявлены и изъяты патроны разного калибра, гранаты, более 530 снарядов и мин к артиллерийским системам, - сказал он.

Напомним, что ранее в Херсоне нашли списки коллаборантов, которые отправились служить в оккупационную полицию.