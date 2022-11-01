Водопровод, по которому вода поступала в Николаев был поврежден специально - специалисты обнаружили неразорвавшийся тротил

Водопровод, по которому вода поступала из реки Днепр в Николаев, был взорван российскими оккупантами нарочно — в одной из камер нашли неразорвавшийся ящик тротила.

Об этом сообщил директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко, передает «РБК-Украина».

– Это были умышленные подрывы. Не просто попадание снаряда, это умышленно было сделано. В одной из камер мы даже нашли неразорвавшийся ящик тротила, – рассказал он.

Труба, возле которой побывали журналисты, вывернута наизнанку. Взрыв был настолько мощный, что треснула защелка, которая находится в нескольких метрах.

Напомним, что ранее «Николаевводоканал» показал фото и видео с результатами работы по ремонту водопровода из Днепра, при этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что на его восстановление нужно как минимум месяц.