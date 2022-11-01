Франция передала Украине 100 мощных генераторов

Франция направила в Украину 100 мощных генераторов, чтобы помочь справиться с последствиями российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом завила глава МИД Франции Катрин Колонна.

«Чтобы помочь населению продержаться, Франция отправляет в Украину 100 мощных генераторов, в то время как Россия хочет превратить зиму в оружие войны. 100 французских генераторов уже на пути в Украину», - написала Колонна в Twitter.

При этом, глава французского МИД напомнила, что удары по гражданской инфраструктуре являются военными преступлениями.

Напомним, что ранее Ким призвал николаевцев сделать запасы воды и зарядить аккумуляторы на случай повторных российских атак: «Мы должны быть готовы к таким испытаниям и дальше».