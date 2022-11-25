Синоптики дали прогноз погоды на выходные – обещают небольшое похолодание

На выходных в Украине кроме востока и северо-запада пройдут дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В понедельник в восточных и северо-восточных областях небольшой снег, на остальной территории Украины без существенных осадков.

В ближайшие сутки в западных областях туман, в северных – кое-где налипание мокрого снега, на западе и севере страны на дорогах местами гололедица.

Температура ночью и днем от 3 градусов мороза до 3 тепла, в Закарпатье, в южных и восточных областях 1-7 градусов тепла, днем в Крыму до плюс 10 градусов.

В Николаеве, по данным ресурса "Вентускай", в субботу с перерывами будет идти дождь, в воскресенье без осадков. Температура воздуха +3-5 градусов.