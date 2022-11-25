Президент наградил орденами 33 николаевских морпеха

Президент Украины Владимир Зеленский отметил орденами 33 военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.
Об этом идет речь в соответствующих президентских указах, сообщили в бригаде.
За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге
– орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени наградили:
- капитана Ставнийчука Дениса Геннадиевича
– орденом «За мужество» ІІІ степени:
- матроса Бадьору Елену Юрьевну
- старшего лейтенанта Базалея Андрея Евгеньевича
- старшего лейтенанта Беленчук Роксолану Витальевну
- матроса Бондаренко Юрия Анатольевича
- лейтенанта Гарматюк Татьяну Олеговну
- старшего матроса Жуматия Сергея Владимировича
- матроса Збарского Виктора Юрьевича
- старшего матроса Кавьюка Андрея Анатольевича
- матроса Кирильчук Екатерину Викторовну
- главного корабельного старшину Корнилова Александра Владимировича (посмертно)
- матроса Кравцова Константина Вячеславовича
- матроса Кубрак Анастасию Владимировну
- старшего матроса Лысенко Александра Александровича
- старшего матроса Ливицкую Карину Владимировну
- старшего матроса Лукача Николая Дюловича
- матроса Мазурака Виталия Александровича
- матроса Нестерову Евгению Дмитриевну
- младшего сержанта Панченко Виктора Сергеевича
- сержанта Пыслар Лилию Александровну
- матроса Платунова Николая Сергеевича
- майора Познанского Павла Владимировича
- старшего матроса Самуилова Владислава Алексеевича
- матроса Сергиенко Анатолия Александровича
- матроса Седова Дениса Васильевича (посмертно)
- старшего лейтенанта Сидоренко Виталия Сергеевича
- старшего матроса Счастливца Сергея Ивановича
- матроса Тирановца Вадима Викторовича
- старшего сержанта Тирина Андрея Ивановича
- сержанта Топала Николая Степановича
- сержанта Турас Елену Владимировну
- младшего сержанта Чолпана Василия Васильевича
- сержанта Ширялину Юлию Михайловну
«Слава морской пехоте Украины!
Вечная память погибшим Героям!» – подытожили в 36-й бригаде.
Всего в вышеуказанных указах наградили более двухсот украинских защитников.