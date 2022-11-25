Президент наградил орденами 33 николаевских морпеха

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25.11.2022 16:17

Президент Украины Владимир Зеленский отметил орденами 33 военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Об этом идет речь в соответствующих президентских указах, сообщили в бригаде.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге

– орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени наградили:

  • капитана Ставнийчука Дениса Геннадиевича

– орденом «За мужество» ІІІ степени:

  • матроса Бадьору Елену Юрьевну
  • старшего лейтенанта Базалея Андрея Евгеньевича
  • старшего лейтенанта Беленчук Роксолану Витальевну
  • матроса Бондаренко Юрия Анатольевича
  • лейтенанта Гарматюк Татьяну Олеговну
  • старшего матроса Жуматия Сергея Владимировича
  • матроса Збарского Виктора Юрьевича
  • старшего матроса Кавьюка Андрея Анатольевича
  • матроса Кирильчук Екатерину Викторовну
  • главного корабельного старшину Корнилова Александра Владимировича (посмертно)
  • матроса Кравцова Константина Вячеславовича
  • матроса Кубрак Анастасию Владимировну
  • старшего матроса Лысенко Александра Александровича
  • старшего матроса Ливицкую Карину Владимировну
  • старшего матроса Лукача Николая Дюловича
  • матроса Мазурака Виталия Александровича
  • матроса Нестерову Евгению Дмитриевну
  • младшего сержанта Панченко Виктора Сергеевича
  • сержанта Пыслар Лилию Александровну
  • матроса Платунова Николая Сергеевича
  • майора Познанского Павла Владимировича
  • старшего матроса Самуилова Владислава Алексеевича
  • матроса Сергиенко Анатолия Александровича
  • матроса Седова Дениса Васильевича (посмертно)
  • старшего лейтенанта Сидоренко Виталия Сергеевича
  • старшего матроса Счастливца Сергея Ивановича
  • матроса Тирановца Вадима Викторовича
  • старшего сержанта Тирина Андрея Ивановича
  • сержанта Топала Николая Степановича
  • сержанта Турас Елену Владимировну
  • младшего сержанта Чолпана Василия Васильевича
  • сержанта Ширялину Юлию Михайловну

«Слава морской пехоте Украины!

Вечная память погибшим Героям!» – подытожили в 36-й бригаде.

Всего в вышеуказанных указах наградили более двухсот украинских защитников.

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