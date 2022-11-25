Президент наградил орденами 33 николаевских морпеха

Президент Украины Владимир Зеленский отметил орденами 33 военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Об этом идет речь в соответствующих президентских указах, сообщили в бригаде.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге

– орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени наградили:

капитана Ставнийчука Дениса Геннадиевича

– орденом «За мужество» ІІІ степени:

матроса Бадьору Елену Юрьевну

старшего лейтенанта Базалея Андрея Евгеньевича

старшего лейтенанта Беленчук Роксолану Витальевну

матроса Бондаренко Юрия Анатольевича

лейтенанта Гарматюк Татьяну Олеговну

старшего матроса Жуматия Сергея Владимировича

матроса Збарского Виктора Юрьевича

старшего матроса Кавьюка Андрея Анатольевича

матроса Кирильчук Екатерину Викторовну

главного корабельного старшину Корнилова Александра Владимировича (посмертно)

матроса Кравцова Константина Вячеславовича

матроса Кубрак Анастасию Владимировну

старшего матроса Лысенко Александра Александровича

старшего матроса Ливицкую Карину Владимировну

старшего матроса Лукача Николая Дюловича

матроса Мазурака Виталия Александровича

матроса Нестерову Евгению Дмитриевну

младшего сержанта Панченко Виктора Сергеевича

сержанта Пыслар Лилию Александровну

матроса Платунова Николая Сергеевича

майора Познанского Павла Владимировича

старшего матроса Самуилова Владислава Алексеевича

матроса Сергиенко Анатолия Александровича

матроса Седова Дениса Васильевича (посмертно)

старшего лейтенанта Сидоренко Виталия Сергеевича

старшего матроса Счастливца Сергея Ивановича

матроса Тирановца Вадима Викторовича

старшего сержанта Тирина Андрея Ивановича

сержанта Топала Николая Степановича

сержанта Турас Елену Владимировну

младшего сержанта Чолпана Василия Васильевича

сержанта Ширялину Юлию Михайловну

«Слава морской пехоте Украины! Вечная память погибшим Героям!» – подытожили в 36-й бригаде.

Всего в вышеуказанных указах наградили более двухсот украинских защитников.