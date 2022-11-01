Прага передала Киеву и Николаеву помощь для прохождения зимнего периода во время войны

Прага передает сотни единиц оборудования, чтобы помочь обеспечивать свет и тепло в Киеве и Николаеве, а также оборудование для медицинских учреждений.

Об этом в Twitter сообщил мэр Праги Зденек Гржиб.

«Отправляем пакет помощи жертвам украинского геноцида со стороны россии за пределы Праги: 626 обогревателей (400 для Киева, 226 для Николаева), 18 агрегатов (10 для Киева, 8 для Николаева). Плюс медицинское оборудование на 22 млн крон для Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины», – написал мэр чешской столицы.

«Российские тираны не только убивают и уничтожают, но и пытаются лишить всю страну тепла и света подлыми атаками на гражданскую инфраструктуру. Поэтому мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока она не победит. И мы поддержим ее и затем в рамках послевоенного обновления. Нельзя уступать злу!» – добавил Гржиб.