Министр обороны Британии сравнил зимнее снаряжение ВСУ и оккупационной армии и заявил, что большинство опытных военных рф уже мертвы

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что в интересах хорошо экипированных на зиму ВСУ продолжать контрнаступление на позиции российских оккупантов в холодный период, учитывая плохое снаряжение и потери армии рф.

Как передает The Daily Beast об этом Уоллес сказал на базе британской армии на юге Англии, где тренируются украинские бойцы.

Глава Минобороны напомнил, что Силы обороны Украины имеют 300 тысяч единиц зимнего снаряжения от международного сообщества.

«Учитывая преимущество, которое есть у украинцев в обучении и в качестве их личного состава по сравнению с деморализованными, плохо обученными и экипированными россиянами, в интересах Украины было бы сохранить в течение зимы набранный темп», - сказал Воллес.

По его словам, такой совет он дал бы своим украинским коллегам, с которыми разговаривает «почти еженедельно».

В то же время, министр отметил, что в курсе ситуации с снаряжением мобилизованных россиян.

«Недавно была развернута российская часть без еды, носков и с небольшим количеством оружия. Это катастрофа для человека, который идет в поля... Масштабы у россиян есть, но они – не очень. Ну, большинство из тех, кто был хорошим (военнослужащим, - ред), – мертвые», – сказал он.

Напомним, что ранее в Польше канадские военные начали обучение украинских саперов.