В Украине тестируют онлайн-заявку о браке – все процедуры можно оформить за 10 минут

В Украине начали бета-тестирование заявления о браке на портале Дія.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

“Упрощаем подачу заявления о браке – не нужно ходить в ЗАГС, а вся процедура будет длиться до 10 минут. Раньше, чтобы подать заявление о браке, необходимо было идти в ЗАГС, заполнять бумажки, вручную вводить личную информацию, проходить проверку госрегистратора. Затем идти в банк, чтобы уплатить госпошлину, и снова возвращаться в учреждение. После этого обсудить формат церемонии и только потом возвращаться домой и ждать запланированную дату”.

"На портале Дія можно будет подать заявление на регистрацию брака и сразу выбрать место и время, формат и зал, где пройдет церемония, а также дополнительные услуги, сопровождающие мероприятие", - рассказали в Минцифры.

Присоединиться к бета-тесту услуги могут украинцы, достигшие 18 лет и имеющие электронную подпись. Записаться на бета-тест можно только парой: жених и невеста. Хотя это и тестирование, заявление проходит реальный процесс регистрации. Присоединиться к тестированию можно по ссылке.