Медики показали реанимационный автобус, спасший семерых пациентов в Черкасской области

В Черкасской области для спасения пациентов используют автобус скорой помощи, который способен спасти сразу несколько человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Автобус назвали Софью, его передала Всемирная организация здравоохранения. При отключении электроэнергии София перевозила тяжелых пациентов в больницы, где есть генераторы.