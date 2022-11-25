Медики показали реанимационный автобус, спасший семерых пациентов в Черкасской области

В Черкасской области для спасения пациентов используют автобус скорой помощи, который способен спасти сразу несколько человек.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Автобус назвали Софью, его передала Всемирная организация здравоохранения. При отключении электроэнергии София перевозила тяжелых пациентов в больницы, где есть генераторы.
“Тяжелых и средне тяжелых пациентов сейчас перевозят даже не скорыми, а скорыми автобусами. В автобусе есть возможность разместить большее оборудование, есть лифт для подъема кроватей, больше врачей… Вчера София перевезла 7 пациентов. Шесть из них были на ИВЛ. Всех доставили в медучреждения, где им смогут продолжить помощь. Все будут жить”, - рассказали в Минздраве.