Кабмин запретил экспорт топливной древесины

Правительство приняло решение о запрете экспорта из Украины топливной древесины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, это решение будет способствовать накоплению топливной древесины в Украине, ведь во многих общинах, особенно прифронтовых, древесина сейчас основной ресурс для отопления. Атаки рф на энергосистему лишь усиливают ее стратегическое значение.

Шмыгаль добавил, что в то же время государство продолжает работать над увеличением объемов поставок из-за границы трансформаторов и высоковольтного оборудования для быстрого восстановления украинской энергетической сети.

Напомним, как начальник Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал об обеспечении области дровами на холодный период.