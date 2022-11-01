В сети опубликовали фото ужасных условий в единственной работающей больнице Мариуполя: «Так выглядит геноцид»

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал серию фото, на которых видны условия, где лечатся украинцы во временно оккупированном Мариуполе.

Об этом Андрющенко сообщил в своем Telegram.

Фотографии сделаны 24 ноября в больнице№2 в отделении интенсивной терапии. На данный момент это единственная полноценная больница в городе.

«Прямой ответ на вопрос, почему растет смертность. Посмотрите на этих пожилых людей«», - сказано в сообщении.

У пожилого мужчины очень худые ноги, уже напоминающие скелет. По словам источников Андрющенко, у дедушки нет шанса на выздоровление.

«Его просто «забыла» власть, хотя соседи не раз напоминали. Яркая демонстрация доступности гуманитарной помощи от оккупантов», - написал он.

Другие мужчины несколько дней могут ожидать медицинскую помощь в коридорах. А женщины приходят сюда, потому что дом, в котором они жили теперь разрушен.

«Женщина четвертые сутки просто живет в приемном отделении. Потому что ее дом по Бахчивндже снесен, а ей негде жить», - добавил он.

«Все на фото. И о настоящей ситуации с гуманитаркой. С отоплением. С переселением. С состоянием медицинской системы. Ужас. Так выглядит геноцид», - подчеркнул Андрющенко.

Ранее сообщалось, что мариупольских детей заставляют шить одежду для оккупантов.