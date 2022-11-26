Стала известна история инженеров, которые до последнего поддерживали работу станции мобильной связи в Мариуполе

В марте в Мариуполе четыре инженера поддерживали работу базовой станции мобильной связи, что помогло спасти местных жителей.

Об этом сообщили в компании Киевстар.

В начале марта базовые станции всех операторов в городе перестали работать. Тогда четверо инженеров Киевстара самостоятельно собрали базовую станцию из оборудования, которое хранилось в офисе. Так в городе появилась работающая мобильная сеть, ставшая единственным каналом связи для мариупольцев. Также офис Киевстара стал для них местом, где они могли каждый день заряжать мобильные телефоны.

“В течение недели наши инженеры круглосуточно дежурили в коммутационном центре, выходя наружу поочередно только для того, чтобы разыскать топливо для дизель-генераторов. Учитывая ситуацию, которая тогда сложилась в Мариуполе, это было очень опасно. Несколько раз в наш офис попадали вражеские снаряды, один из которых полностью сжег стационарный дизель-генератор. Но инженеры смогли разыскать в городе переносной генератор, и мобильная связь снова заработала”, - описывают события в компании.

Как раз тогда украинским властям удалось организовать гуманитарный коридор для мариупольцев. Благодаря работающей базовой станции жители ряда районов города смогли получить SMS о путях эвакуации. Кому-то это спасло жизнь.

К сожалению, 19 марта удар "града" разрушил стены и перекрытие части офиса. Инженеры были вынуждены срочно покинуть здание, предварительно удалив с коммутатора все важные данные. Базовая станция работала на остатках топлива еще до 21 марта. Инженерам удалось спастись, они стремятся вернуться к работе.