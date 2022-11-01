В Вознесенске из-за ремонтных работ на два часа перекроют «киевскую» трассу

В Николаевской области в связи с ухудшением погодных условий проходят ремонтные работы участка автодороги Н-24 «Николаев - Благовещенск» через Вознесенск (трасса на Киев).

Об этом сообщили в полиции Николаевской области.

"Проезд будет ограничен с 21:00 до 23:00 часа для крупногабаритного и легкового транспорта, а именно: по ул. Сокольская до ул. Киевская вдоль ул. Тимирязева”, - отметил глава областной полиции Сергей Шайхет.

На месте работают полицейские, регулирующие и обеспечивающие дорожное движение. В определенное время проезд разрешен только спецтранспорту и легковым автомобилям (в исключительных случаях).