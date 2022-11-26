В Минэкономики считают, что массовое использование генераторов не приведет к дефициту топлива

Украине вряд ли грозит дефицит топлива из-за массового использования генераторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики.

В частности, в пример приводится количество автомобилей. На сегодняшний день в Украине около 7 млн автомобилей и каждый в среднем на 100 километров тратит по 8 литров горючего. Если автомобиль в час проезжает 50-60 км, потребление составляет около 4-5 литров горючего в час. В то же время генераторы потребляют гораздо меньше – бытовые от 1 литра в час, промышленные примерно как автомобиль.

По статистике, за последние 5-6 лет в Украину завезли около 500 тысяч генераторов. В то же время в стране насчитывается около 12 млн домохозяйств. Это значит, что генераторами оборудовано не более 3-5% домохозяйств.

"Поэтому можно заключить: да, топливные сети могут почувствовать повышенный спрос, но, учитывая нынешние объемы импорта нефтепродуктов в Украину, до дефицита дойти не должно", - отметили в Минэкономики.

Импорт топлива в Украину в последние месяцы составил:

- август – 709 тысяч тонн; - сентябрь – 780 тысяч тонн; - октябрь – 660 тысяч тонн (был снижен спрос).

Весной, когда был наибольший дефицит топлива, Украина импортировала: в марте – 60 тысяч тонн, в апреле – 191 тысячу тонн, в мае – 380 тысяч тонн.