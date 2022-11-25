Укрэнерго: В энергосистеме сохраняется существенный дефицит — 30% потребностей потребления

По состоянию на вечер, 25 ноября, в энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит, а именно 30% от потребности потребления.

Об этом сообщает «Укрэнерго».

Ремонтные бригады работают круглосуточно, а поэтапное обновление энергосистемы продолжается. Идет подключение электроэнергии бытовым потребителям.

Чтобы держать баланс в системе в таких условиях «Укрэнерго» еще утром довел до каждого облэнерго объемы потребления, которых они должны соблюдать в течение суток.

«Облэнерго самостоятельно определяют очереди отключений потребителей. Диспетчерский центр «Укрэнерго» лишь обосновывает необходимый объем ограничения потребления. Объем имеющихся в системе мощностей достаточен, чтобы наиболее оптимально и равномерно чередовать ограничения потребителей в каждой области и городе Киеве», - уточнили в сообщении.

В пресс-службе напомнили о необходимости экономного потребление электроэнергии.

«Это позволит меньше применять ограничения, направленные на предупреждение аварий, а также позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, от которых зависит питание целых областей», - разъяснили в сообщении.

Напомним, что ранее Ким призвал николаевцев сделать запасы воды и зарядить аккумуляторы на случай повторных российских атак: «Мы должны быть готовы к таким испытаниям и дальше».