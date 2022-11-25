В Украине из-за вынужденных отключений без электроэнергии остаются 6 миллионов потребителей

В Украине из-за отключений, вызванных российскими ракетными обстрелами, без электроэнергии остаются 6 миллионов потребителей.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

- Со среды и по сей день удалось вдвое сократить количество людей, у которых отключается электричество для стабилизации системы. По состоянию на этот вечер отключения продолжаются в большинстве областей и в Киеве. В общей сложности более 6 миллионов абонентов. Вечером среды было отключено около 12 миллионов абонентов. Больше всего проблем сейчас именно в столице, а также в Киевской области, в Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской областях, - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что во всех регионах нужно по-прежнему бережливо потреблять электричество.

– Если у вас нет отключения, это не значит, что проблемы уже преодолены. Если есть электричество, это не означает, что можно сразу включать несколько мощных электроприборов. Пожалуйста. Каждый вечер фиксируются скачки потребления, которые вызывают увеличение аварийных отключений. Сейчас по-прежнему нужно беречь энергию, – обратился Президент.

Также он раскритиковал городские власти Киева за некачественную подготовку Пунктов Несокрушимости.