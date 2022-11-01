СБУ пришла с обыском к деятелю УПЦ МП, когда тот занимался сексом с несовершеннолетним парнем

СБУ провела обыски на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) и застала в момент физической близости секретаря Черновицкой епархии архимандрита Никиту с 17-летним парнем, поющим в местном хоре.

Об этом сообщает Левый берег.

Обыск проводился в консистории (администрации епархии). В частности, у руководителя епархии, в келье митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия, где он постоянно проживает. Именно он наиболее вероятная кандидатура на должность главы Киево-Печерской лавры вместо Павла.

Ранее, 23 ноября архимандрита Никиту синод УПЦ избрал епархиальным архиереем Ивано-Франковской епархии – вместо сбежавшего в рф митрополита Ивано-Франковского и Коломыйского Серафима.

Также в СБУ сообщали, что обнаружили российское гражданство у руководства Черновицкой епархии.