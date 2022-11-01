«Николаевоблэнерго» восстановило высоковольтную линию в Херсонской области, которая нужна также для водоснабжения Николаева

Бригады АО «Николаевоблэнерго» отремонтировали висковольтную линию, которая позволит заживить потребителей Херсонщины и от которой будет заживлен водопровод в Николаев.
Об этом сообщает «Николаевоблэнерго».
«Мы еще даже не закончили считать убытки – столько здесь всего разрушено, осквернено, раздавлено. Взъерошенными выглядят провода, оставшиеся на опорах, и многие воздушные линии, висящие без дела – разорванные, с поврежденной изоляцией, не могут они выполнять возложенную на них функцию. Значительный вред причинен и сопротивлениям ЛЭП, отдельные оказались перебиты прямым попаданием снарядов. Постичь кошмар от того, что натворили террористы, трудно - столько разрушений понесли жилищная застройка и объекты критической инфраструктуры», - говорится в сообщении.
На освобожденные от оккупанта территории в последнюю неделю двинулись все бригады АО «Николаевоблэнерго», а также привлечены специалисты.
«Они работали практически без передышки, не зная выходных и перерывов на «неблагоприятные погодные условия». А между тем, из-за продолжительных дождей подъездные пути кое-где пришлось организовывать насыпью строительного мусора, иначе тяжелая спецтехника просто не могла добраться до локации! Месили грязи, тянули километры проводов, поднимали опоры, ремонтировали траверсы и заменяли поврежденные изоляторы… Подгоняла мысль: сколько людей ждет результат этой работы?!» – сообщили в компании.
В «Николаевоблэнерго» добавили, что, понимая неотложность и важность восстановления данной электросети, к процессу приобщились кто мог – Николаевоблтеплоэнерго предоставило технику и своих сварщиков, которым пришлось работать даже под дождем; Тернопольоблэнерго выделил бригаду высоковольтников для восстановления собственно воздушных линий. Впереди энергетиков шли взрывотехники – осмотреть и при необходимости обезвредить снаряды, обильно усеявшие нашу землю благодаря оккупантам. Многие такие опасные находки обнаружены на территории вдоль всей воздушной линии, протянувшейся на 23 километра.
«И вот, чумазые, но довольные, можем сказать, что высоковольтная линия, которая позволит заживить потребителей Херсонщины, и без которой невозможно было бы восстановить водоснабжение Николаева, готова к работе! Мы бы открыли шампанское, но слишком устали в процессе ремонта… Да и впереди дел еще более чем достаточно – поэтому будем праздновать после Победы!» – резюмировали в компании.