«Николаевоблэнерго» восстановило высоковольтную линию в Херсонской области, которая нужна также для водоснабжения Николаева

Бригады АО «Николаевоблэнерго» отремонтировали висковольтную линию, которая позволит заживить потребителей Херсонщины и от которой будет заживлен водопровод в Николаев.

Об этом сообщает «Николаевоблэнерго».

«Мы еще даже не закончили считать убытки – столько здесь всего разрушено, осквернено, раздавлено. Взъерошенными выглядят провода, оставшиеся на опорах, и многие воздушные линии, висящие без дела – разорванные, с поврежденной изоляцией, не могут они выполнять возложенную на них функцию. Значительный вред причинен и сопротивлениям ЛЭП, отдельные оказались перебиты прямым попаданием снарядов. Постичь кошмар от того, что натворили террористы, трудно - столько разрушений понесли жилищная застройка и объекты критической инфраструктуры», - говорится в сообщении.

На освобожденные от оккупанта территории в последнюю неделю двинулись все бригады АО «Николаевоблэнерго», а также привлечены специалисты.

«Они работали практически без передышки, не зная выходных и перерывов на «неблагоприятные погодные условия». А между тем, из-за продолжительных дождей подъездные пути кое-где пришлось организовывать насыпью строительного мусора, иначе тяжелая спецтехника просто не могла добраться до локации! Месили грязи, тянули километры проводов, поднимали опоры, ремонтировали траверсы и заменяли поврежденные изоляторы… Подгоняла мысль: сколько людей ждет результат этой работы?!» – сообщили в компании.

В «Николаевоблэнерго» добавили, что, понимая неотложность и важность восстановления данной электросети, к процессу приобщились кто мог – Николаевоблтеплоэнерго предоставило технику и своих сварщиков, которым пришлось работать даже под дождем; Тернопольоблэнерго выделил бригаду высоковольтников для восстановления собственно воздушных линий. Впереди энергетиков шли взрывотехники – осмотреть и при необходимости обезвредить снаряды, обильно усеявшие нашу землю благодаря оккупантам. Многие такие опасные находки обнаружены на территории вдоль всей воздушной линии, протянувшейся на 23 километра.