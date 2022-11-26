В «армию восстановления» привлекли уже более 2 тысяч украинцев

Уже 2024 безработных внесли вклад в решение острейших проблем Украины, будучи вовлечены в общественно полезные работы (ОПР).

Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

Региональным лидером по количеству привлеченных в ОПР является Сумская область (664 безработных). За ней следуют Киевщина (509 человек) и Полтавщина (313 человек).

Среди основных видов работ: строительство защитных сооружений, разгрузка и фасовка гуманитарной помощи, разбор завалов и т.д.

В ведомстве подчеркнули, что рост масштабов проведения ОПР повысит эффективность решения проблем занятости и повысит способность Украины противостоять текущим вызовам.

Напомним, что участие в общественно полезных работах со стороны безработных добровольно. Оплата такого труда не может быть ниже минимальной зарплаты, которая на сегодня составляет 6700 гривен. Кроме того, такие работы могут быть финансированы из областных бюджетов. То есть оплата за их выполнение может быть больше.