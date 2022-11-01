Дефицит электроэнергии в украинской электросети составляет 25%, – «Укрэнерго»

Дефицит электроэнергии в украинской электросети по состоянию на 11.00 субботы, 26 ноября, составляет 25%.
Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».
«Энергетики продолжают восстанавливать энергосистему. По состоянию на 11 часов введен в работу еще один атомный блок, увеличивается мощность до планового уровня на других. Таким образом, производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребностей потребления. Однако еще 25% электроэнергии все еще остаются в дефиците, поэтому сегодня на всей территории Украины действует режим ограничения потребления», – говорится в сообщении.
В компании обратили внимание, что больше не отмечают, какие именно виды отключений, аварийные или плановые будут применены: это решают облэнерго.
- Сейчас мы изменили тактику, и доводим до облэнерго не то, на сколько мегаватт нужно ограничить потребление в каждой области, а наоборот, каков лимит потребления в области, - рассказал председатель правления Владимир Кудрицкий в выступлении в эфире телемарафона «Единые новости».
То есть диспетчеры облэнерго получают показатель потребления для области, превышать который нельзя. А вот схему отключений, которая позволит соблюдать установленную норму потребления, каждое облэнерго составляет самостоятельно.
«Напоминаем, что сейчас каждый украинец, в дом которого вернулся свет, может помочь быстрее вернуть его другим, просто экономно потребляя электроэнергию. Это позволит меньше применять ограничения, направленные на упреждение аварий, а также позволит энергетикам сосредоточиться на ремонтах поврежденных объектов, от которых зависит питание целых областей», - резюмировали в «Укрэнерго».