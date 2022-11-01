В ОП сообщили, что в Херсон начали подавать электричество

В субботу, 26 ноября, освобожденный от оккупантов Херсон подключили к украинской электросети.

Об этом сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

«Подали электричество в Херсон. Как и обещали – справились чуть больше чем за неделю. Первоочередно – подаем мощности на критическую инфраструктуру города и дальше сразу же бытовым потребителям. Спасибо всем, кто круглосуточно работал над этой задачей: ГСЧС, полиции, электрикам со всей Украины, руководителям Херсонской и Николаевской ОВА и их командам. Вместе – мы сила!» – написал Тимошенко в Telegram.