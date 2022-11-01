В ДТЭК рассказали детали восстановления энергоснабжения Херсона

В субботу, 26 ноября, в Херсоне отремонтирована линия 150 кВ, питающая значительную часть жителей города и объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает ДТЭК в Telegram.

По состоянию на 11:00 на ключевую подстанцию, а также местную теплосеть и другие важные объекты критической инфраструктуры на юге Херсонской области уже подано напряжение.

Как сообщили в ДТЭК, на юге Херсона восстанавливать разрушенные электросети помогала бригада ДТЭК Одесские электросети.

«10 энергетиков за 7 дней отремонтировали 8 км электролинии 150 кВ и сегодня, 26 ноября, закончили восстановительные работы. Это позволило заживить подстанцию, поставляющую электроэнергию на значительную часть Херсона, теплосеть и другие важные объекты критической инфраструктуры», – говорится в сообщении.

Также бригады ДТЭК работают на севере Херсонской области по восстановлению электроснабжения Берислава и других населенных пунктов региона.

В этой части области 40 энергетиков из ДТЭК Днепровские электросети за 9 дней уже восстановили более 30 км электролиний. Энергетики работают вместе с саперами, ведь в деоккупированной области очень много мин.

Напомним, в субботу, 26 ноября, освобожденный от оккупантов Херсон подключили к украинской энергосети.