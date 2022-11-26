В Украине чтят память жертв Голодоморов

В Украине в субботу, 26 ноября, чтят память жертв Голодоморов.

Этот День памяти отмечают ежегодно четвертую субботу ноября на основании указов Президента 1998 и 2007 годов.

Украинцы в ХХ веке пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Самым масштабным был голод 1932-1933 годов – именно его называют геноцидом украинского народа, осуществленным сталинским режимом.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, в котором зафиксированы последствия голодоморов и последствия оккупационной войны, которую Россия развязала против Украины.

«Украинцы прошли через очень страшные вещи. И при всем сохранили способность не подчиняться и свое свободолюбие. Когда-то нас хотели уничтожить голодом, теперь – тьмой и холодом. Нас не сломить. Наш огонь не погаснет. Мы снова победим смерть», - написал он.

Ранее голодомор официально признали геноцидом 17 государств, а именно США, Канада, Австралия, Мексика, Колумбия, Эквадор, Перу, Парагвай, Португалия, Польша, Эстония, Литва, Латвия, Венгрия, Грузия, Ватикан и Чехия.

Недавно аналогичные решения приняли Ирландия, Румыния, Молдова и белорусская оппозиция.