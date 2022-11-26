В Украине работает более 73% мобильной сети

На 26 ноября в Украине работает 73% мобильной сети. Связь возвращается после масштабного обесточения в Украине.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.
Ощутимо улучшилась ситуация со связью в Кировоградской, Днепропетровской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Житомирской областях. Благодаря мощной работе энергетиков мобильные операторы переподключили там половину базовых станций.
Также стабилизировалась связь в Черкасской, Львовской, Ровенской, Винницкой и Черновицкой областях. Большинство людей уже могут позвонить близким и узнать последние новости.
В остальных областях еще испытывают трудности со связью. Самые большие — в Донецкой и Запорожской», – говорится в сообщении.
В Минцифре отметили, что энергетики круглосуточно работают, чтобы восстановить электроэнергию, а вместе с ней вернется и связь. Телеком-компании точечно все еще продолжают работать на генераторах.
«Пока рекомендуем не перегружать сеть и при необходимости пользоваться национальным роумингом.
Предпочитайте текстовые SMS, а файлы, фото и видео присылайте с помощью Wi-Fi», – отметили в Минцифре.