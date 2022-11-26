В Египте нашли мумии с золотыми языками

Египетские археологи обнаружили мумии с золотыми языками во время раскопок в мухафаге Менуфия. Артефакты были найдены в некрополе Кесна (Quesna), содержащем сотни гробниц разных периодов истории Египта.

О находке заявил генеральный секретарь Высшего совета древностей Мостафа Вазири, сообщает Министерство туризма и древностей Египта, передает УП.

Во рту умерших были помещены золотые амулеты в форме человеческих языков.

Ученые предполагают, что это делали для того, чтобы мертвые могли общаться в загробной жизни и выступать перед судом древнеегипетского бога Осириса, пишет Heritage Daily.

Археологи также обнаружили остатки деревянных гробов и несколько медных гвоздей, золотые амулеты в форме скарабеев и цветов лотоса, сосуды, которые использовались в процессе мумификации, и другую погребальную атрибутику.

Доктор Айман Ашмави, руководитель одного из департаментов Высшего совета древностей, пояснил, что обнаруженная часть некрополя отличается уникальным архитектурным стилем.

Этот некрополь использовался в течение трех разных периодов времени, поскольку археологические находки внутри, погребальные привычки, направления погребения и способы размещения мумий отличаются на каждом уровне погребения.

К примеру, кладбище много раз использовали в Поздний, Птолемеевский, а также Римский период.

Ранее в Кесне раскапывали многие гробницы и другие достопримечательности. На этом месте захоронения находили каменные гробы и огромный саркофаг из черного гранита.