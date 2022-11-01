В Николаевской ОВА рассказали о Межведомственном ситуационном центре «Аэроразведка», который с помощью дронов помогает уничтожать врага на Юге

С апреля текущего года на территории Николаевской области работает Межведомственный ситуационный центр «Аэроразведки», который помогает ВСУ уничтожать врага.
Об этом говорится в сообщении Николаевской ОВА.
«С начала полномасштабного вторжения был сформирован Межведомственный ситуационный центр «Аэроразведки», эффективно помогший во время обороны города Киева. А уже с апреля, по приглашению начальника Николаевской ОВА Виталия Кима, представители «Аэроразведки» прибыли в Николаев, где и был сощдан Межведомственный ситуационный центр по направлению», - рассказали в ОВА.
Экипажи с ударными дронами вместе с бригадами уничтожают вражескую технику. В частности, с помощью украинских дронов R18 была поражена и уничтожена вражеская техника на более чем 130 миллионов долларов.
«Сейчас на базе Центра ежедневно собирают и обрабатывают информацию о враге из разных источников, которую дальше посылают разным подразделениям сил безопасности и обороны. Отметим, что «Аэроразведка» – объединение добровольцев и волонтеров, которое в 2020 году было сформировано уже как общественная организация», – добавили в ОВА.