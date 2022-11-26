Эстония попросила украинских пограничников помочь обнаруживать российских агентов

Эстонцы пригласили украинских пограничников помогать им контролировать европейскую границу.

Об этом сообщает издание ERR.

За помощью к украинцам Эстония обратилась через европейское агентство по охране границ Frontex.

Украинцев пригласили работать на переходах Нарвы и Лухамаа. Через эти пропускные пункты идет основной поток беженцев из России.

Эстония опасается, что российские спецслужбы могут протолкнуть в эту толпу свою агентуру и провокаторов. А те со своей стороны, попав на территорию Эстонии, начнут расшатывать ситуацию внутри страны.

Кроме того, эстонцы хотят воспользоваться опытом украинских коллег и лучше понять прибывающих из Украины беженцев и эффективнее оказывать им помощь.

"Пограничникам на восточной границе приходится нелегко: ежедневно среди сотен людей они должны выделять тех, кто действительно спасается бегством от войны, и тех, кто не имеет права приезжать в Эстонию", - прокомментировал ситуацию глава отдела пограничной охраны Департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев .

Издание сообщает, что пограничники из Украины приступили к выполнению своих служебных обязанностей уже в эту субботу, 26 ноября.